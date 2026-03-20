ESPN terá mudança na cobertura da Série B em 2026; confira

A ESPN amplia sua presença na cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 e mantém Felipe André como o principal nome na apuração do futebol goiano. O jornalista seguirá baseado em Goiânia, acompanhando de perto a rotina de Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova ao longo da competição.

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A proposta da emissora é fortalecer a entrega de informações com mais proximidade dos clubes e do torcedor. Felipe André destacou que a prioridade será a credibilidade e a precisão nas notícias.

- O torcedor pode esperar o máximo de informação possível, sempre com responsabilidade. Nosso compromisso é levar conteúdo confiável, sem espaço para especulações - afirmou.

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Troféu da Série B na sede da CBF (Foto: Joilson Marconne/CBF)

O repórter também ressaltou a intenção de estreitar a relação com o público.

- Queremos criar uma conexão direta com o torcedor, fazendo com que ele confie no que está sendo transmitido e se sinta mais próximo do clube no dia a dia - completou.

Dentro de campo, a avaliação é de que os três representantes goianos chegam com potencial para brigar na parte de cima da tabela. O Goiás desponta como o mais estruturado, embalado pela manutenção de sua base e pelo comando de Daniel Paulista. O Atlético Goianiense, por sua vez, passa por ajustes, mas conta com a experiência recente na competição e o histórico de acessos. Já o Vila Nova segue em crescimento, apostando na regularidade para tentar surpreender.

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A leitura é de um cenário equilibrado, com chances reais de protagonismo para os três clubes, seja na disputa direta pelo acesso ou nas posições que levam aos playoffs.

Além do foco regional, a ESPN prepara uma cobertura ampla da Série B em todo o país, com equipes distribuídas em diferentes estados. Ao todo, a emissora e o Disney+ Premium vão transmitir mais de 340 jogos, além de conteúdos exclusivos, como programas especiais e análises pré e pós-rodada.

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A edição de 2026 ainda traz uma novidade importante: a introdução de playoffs entre o terceiro e o sexto colocados, o que promete aumentar a competitividade na reta final da competição e deixar a disputa pelo acesso ainda mais emocionante.

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