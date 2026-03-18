Dominguez destaca seriedade e ressalta importância da torcida do Atlético na busca pelo resultado
Treinador analisou que a equipe soube o momento certo de realizar cada ação na partida
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Nesta quarta feira (18) o Atlético venceu o São Paulo por 1 a 0 na Arena MRV em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe e ressaltou a importância da torcida do Galo na Arena MRV empurrando à equipe em busca do resultado.
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Domínguez destacou que o Atlético entrou em campo organizado e sério. O treinador avaliou que a equipe cumpriu suas funções corretamente e no momento certo, ressaltando a concentração e o comprometimento demonstrados durante a partida:
— Temos que destacar que era o líder da competição e a nossa equipe foi séria. Quando teve que defende, defendeu; quando deveria atacar, atacou. São os resultados que vão nos gerar confiança — iniciou Domímguez
— A diferença das grandes equipes é que elas jogam como jogamos hoje. Se queremos passar a ser uma grande equipe, essas atuações tem que se repetir durante todo o ano. Ganhamos motivação, a partir daí podemos buscar o que queremos e tornar uma grande equipe — completou o treinador
Domínguez ressalta importância da torcida do Atlético
O treinador argentino também ressaltou a importância que a torcida do Galo teve para a equipe buscar o resultado positivo. Domínguez destacou que no momento em que a equipe "sofria" no jogo, a massa atleticana empurrou o time para reverter a situação:
— O que fez a torcida foi algo magnífico. Em um momento crítico da partida onde não estavam saindo as coisas eles nos deram o apoio e empurraram, foi maravilhoso. Foi uma festa maravilhosa, e acho que a equipe esteve à altura para o grande apoio que recebemos — ressaltou El Barba
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