ESPN renova contrato com narrador

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro

A ESPN renovou o contrato com o narrador Rogério Vaughan. Com o novo vínculo, o comunicador seguirá como uma das vozes da emissora pelos próximos dois anos. Ele é um dos responsáveis por transmitir as emoções da Libertadores, Sudamericana, Premier League, LaLiga e os grandes jogos do futebol internacional no canal.

O locutor é parte da emissora desde 1999, e neste ano completa 25 anos comandando transmissões pela canal, e agora também pelo Disney+, que incorporou ao seu catálogo todo conteúdo esportivo da ESPN.

Vaughan é um dos destaques recentes do plantel de narradores da emissora. Atualmente, ele é um sucesso entre os fãs de futebol no Brasil, principalmente após a icônica narração do “Belligol”, que viralizou nas redes sociais em 2023.

- Estou muito feliz em renovar com a ESPN e dar continuidade nesse trabalho que vem sendo desenhado ao longo da minha trajetória profissional - declarou o narrador.

Natural de Santarém, no Pará, Rogério Vaughan é um dos talentos mais identificados com o público da ESPN. Pela emissora, participou de coberturas de Copa do Mundo, Olimpíadas e dos principais torneios do futebol europeu. O novo vínculo o mantém na casa até pelo menos 2026.