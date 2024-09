Jornalista da ESPN afirma que atleta está jogando ‘como Messi e Pelé no auge’

Shohei Ohtani, do Los Angeles Dodgers, possui o maior contrato da história de todos os esportes (Foto: Kevork Djansezian/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Para quem acompanha o mundo dos esportes, há uma característica de chamar determinada pessoa que é a melhor no que faz como o "Pelé" daquilo, em alusão ao rei do futebol. A alcunha agrega peso para quem a recebe. O jornalista da ESPN, Antony Curti, comparou o jogador do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, com o ídolo do Santos e Lionel Messi.

- A gente está falando de um atleta que está jogando como Messi no auge. Não me entendam mal, mas um atleta que está jogando como Pelé no auge, quando parece que domina todos os adversários. Tudo que um jogador ofensivo pode fazer, o Ohtani está fazendo - afirmou Antony Curti.

O jogador é apontado como a grande sensação da Major League Baseball (MLB). No jogo de quinta-feira (19), entre Dodgers e Marins, Ohtani alcançou uma marca histórica não só na carreira, mas na história da liga. O atleta foi o primeiro a chegar em 50 "home runs" - quando rebate a bola para fora do campo - e 50 bases conquistadas, em uma temporada regular.

Antony Curti é jornalista especializado em esportes americanos da ESPN (Foto: Reprodução)

A última partida do japonês teve grande repercussão tanto na bolha do beisebol, quanto fora. No entanto, apesar disso, Ohtani já era um dos destaques da liga. Em agosto, antes de se isolar no clube dos "50-50", o jogador entrou para o "40-40" durante partida contra o Tampa Bay Rays. Após uma temporada de 2023 de excelente nível, o jogador assinou um contrato de 10 anos com o Dodgers por US$700 milhões (R$3,8 bilhão na cotação atual) - este se tornou o maior contrato da história dos esportes. Aos 30 anos, há quem diga que Shohei caminha a passos largos para se tornar o maior jogador de beisebol da história.

Shohei Ohtani, do Los Angeles Dodgers, em campo para partida de beisebol da MLB (Foto: Kevork Djansezian/AFP)