Milton Neves crê em represália da CBF contra o Corinthians: ‘Vai custar caro’

Foto: Anderson Romao/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 16:18 • São Paulo (SP)

O Corinthians está em relação conflituosa com a CBF. A Seleção anunciou, na última terça-feira (1º), que não realizará seus treinos no CT Joaquim Grava para os amistosos da próxima semana, mas sim no CT do Palmeiras. O posicionamento da confederação se deu após a decisão do clube Alvinegro de acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contestar a mudança de datas do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

➡️Segurança do presidente do Corinthians sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro; veja

O jornalista Milton Neves acredita que a divergência com a CBF pode prejudicar o Corinthians. Ele defende a ideia de que a entidade máxima do futebol brasileiro sempre esteve ao lado do Flamengo.

- A verdade é que a antiga CBD compraria uma briga até com os Estados Unidos para agradar o Flamengo. Um conflito como esse, na reta final de um Brasileirão em que o Timão está muito ameaçado, pode acabar custando caro para o clube do Parque São Jorge - afirmou Milton Neves.

➡️Patrocinadora de Corinthians e Palmeiras está em situação ilegal no Brasil; veja outros 9 clubes afetados

Corinthians enfrenta o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil (Nelson Almeida/AFP)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão enfrenta o Flamengo, nesta quarta (2), pelo jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Até o momento, a partida de volta está marcada para o dia 20 de outubro, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.