ESPN liderou TV paga na ida da Recopa, com segunda maior audiência do canal em 2025

Atração exclusiva da ESPN, a partida de ida entre Racing x Botafogo na Recopa CONMEBOL Sudamericana entrou no pódio de audiência do canal em 2025. O jogo que terminou com vitória do clube argentino por 2x0 se tornou o segundo evento mais assistido da emissora neste ano. O resultado também levou a ESPN ao topo do ranking geral de audiência da TV por assinatura durante o horário da exibição, com números 143% maiores do que o segundo colocado.

A edição do Linha de Passe pós-jogo foi outro destaque do dia ficando com a liderança do segmento esportivo durante sua exibição ao vivo com números 108% superiores aos do próximo concorrente.

Botafogo e Racing voltam a campo nesta quinta-feira para o confronto de volta da Recopa CONMEBOL Sudamericana, que definirá o primeiro campeão internacional de 2025 no continente Sul-Americano. A partida terá exibição ao vivo da ESPN e do Disney+ a partir de 21h30.