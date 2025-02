A ESPN renovou o contrato que garante a exclusividade dos direitos de transmissão da Premier League até 2028 na América do Sul, no Brasil e no Caribe, e da Emirates FA Cup na América do Sul e no Brasil, com exposição multiplataforma em canais lineares e digitais, juntamente com a extensa plataforma de streaming do Disney+, alcançando mais de 103 milhões de lares por mês.

Portanto, até 2028, todos os 380 jogos da Premier League estarão disponíveis a cada temporada na ESPN e Disney+, juntamente com 80 jogos da Emirates FA Cup e The FA Community Shield, com uma seleção de jogos transmitidos em canais lineares.

Como anda a atual temporada da Premier League

O Liverpool lidera com folga, mostrando consistência impressionante sob o comando de Arne Slot, com uma vantagem de pelo menos sete pontos sobre os rivais mais próximos, como Arsenal e Nottingham Forest. O Manchester City, atual tetracampeão, enfrenta uma crise inesperada, com uma sequência de resultados ruins que os afastou da briga pelo topo, enquanto o Arsenal segue na luta, mas com tropeços que podem custar caro. Times como Nottingham Forest e Bournemouth surpreendem nas posições mais altas, desafiando as expectativas, enquanto Chelsea e Manchester United vivem altos e baixos, ainda sem emplacar uma campanha sólida. Na parte de baixo, os recém-promovidos Leicester, Ipswich e Southampton lutam contra o rebaixamento, evidenciando o desnível técnico em relação aos clubes estabelecidos. A temporada está longe de previsível, mas o Liverpool, por ora, desponta como favorito ao título.

