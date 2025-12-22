Programação especial da ESPN garante grandes jogos no fim de ano; confira
Canal esportivo da Disney terá transmissão de futebol, NBA e NFL
Os canais da Disney prepararam uma programação especial de fim de ano, reunindo alguns dos principais campeonatos do planeta e garantindo jogos decisivos e confrontos de peso até os primeiros dias de 2026.
O grande destaque da programação é a NBA. No dia 25 de dezembro, tradicional data do basquete mundial, a ESPN exibirá cinco partidas ao longo do dia, com algumas das principais estrelas da liga em quadra. Entre os confrontos estão Cleveland Cavaliers x New York Knicks, Houston Rockets x Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, reforçando o Natal como um dos pontos altos da temporada regular.
O futebol europeu também ganha espaço na grade. A Premier League segue em ritmo intenso, com rodadas cheias entre o fim de dezembro e o início de janeiro, incluindo jogos como Manchester United x Newcastle, Arsenal x Aston Villa e Manchester City x Chelsea. Pela Serie A Italiana, o destaque fica para Atalanta x Inter de Milão, além de confrontos envolvendo Juventus, Milan, Napoli e Roma. Já a LaLiga marca presença logo no início de 2026, com Real Madrid e Barcelona em campo no dia 4 de janeiro.
A NFL completa a programação especial com grandes partidas da reta final da temporada regular, incluindo Colts x 49ers no dia 22 de dezembro, uma rodada dupla no dia 28 e o confronto entre Los Angeles Rams e Atlanta Falcons no dia 29.
Confira a lista das principais atrações:
Premier League
Arsenal x Brighton – 27/12 – ESPN/Disney+
Chelsea x Aston Villa – 27/12 – Disney+
Crystal Palace x Tottenham – 27/12 – ESPN/Disney+
Liverpool x Wolverhampton – 27/12 – Disney+
Manchester United x Newcastle – 27/12 – ESPN/Disney+
Nottingham Forest x Manchester City – 27/12 – ESPN/Disney+
Arsenal x Aston Villa – 30/12 – ESPN4/Disney+
Brentford x Tottenham – 30/12 – Disney+
Chelsea x Bournemouth – 30/12 – ESPN/Disney+
Manchester United x Wolverhampton – 30/12 – Disney+
Sunderland x Manchester City – 30/12 – ESPN/Disney+
Liverpool x Leeds United – 01/01 – ESPN/Disney+
Aston Villa x Nottingham Forest – 03/01 YouTube/Disney+
Bournemouth x Arsenal – 03/01 – Disney+
Leeds United x Manchester United – 04/01 – ESPN/Disney+
Fulham x Liverpool – 04/01 – ESPN/Disney+
Manchester City x Chelsea – 04/01 – ESPN/Disney+
Serie A Italiana
Udinese x Lazio – 27/12 – ESPN/Disney+
Pisa x Juventus – 27/12 – ESPN/Disney+
Milan x Verona – 28/12 – Disney+
Cremonese x Napoli – 28/12 – ESPN/Disney+
Atalanta x Inter de Milão – 28/12 – Disney+
Roma x Genoa – 29/12 – ESPN/Disney+
Cagliari x Milan – 02/01 – ESPN/Disney+
Juventus x Lecce – 03/01 – ESPN/Disney+
Atalanta x Roma – 03/01 – Disney+
Lazio x Napoli – 04/01 – Disney+
Inter de Milão x Bologna – 04/01 – ESPN/Disney+
LaLiga
Espanyol x Barcelona – 04/01 – ESPN/Disney+
Real Madrid x Betis – 04/01 – Disney+
NBA
Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers – 22/12 – ESPN2/Disney+
Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder – 22/12 – ESPN2/Disney+
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 25/12 – ESPN2/Disney+
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder – 25/12 – ESPN2/Disney+
Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 25/12 – ESPN2/Disney+
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 25/12 – ESPN2/Disney+
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 25/12 – ESPN2/Disney+
Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 27/12 – ESPN2/Disney+
Utah Jazz x San Antonio Spurs – 27/12 – ESPN2/Disney+
Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs – 29/12 – ESPN4/Disney+
Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers – 29/12 – ESPN4/Disney+
Golden State Warriors x Charlotte Hornets – 31/12 – ESPN2/Disney+
Minnesota Timberwolves x Miami Heat – 03/01 – ESPN4/Disney+
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 03/01 – ESPN4/Disney+
NFL
Colts x 49ers – 22/12 – ESPN 2/Disney+
Rodada Dupla NFL – 28/12 – ESPN2/Disney+
Los Angeles Rams x Atlanta Falcons – 29/12 – ESPN2/Disney+
