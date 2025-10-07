ESPN adquire novo torneio de forma exclusiva; veja

A ESPN deu mais um passo e ampliou o portifólio de torneios de futebol internacional. Agora, o canal irá transmistir com exclusividade a maior e mais importante competição de clubes do futebol feminino. A partir desta temporada, a UEFA Women’s Champions League será exibida pelo canal e pela plataforma de streaming Disney+

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No Brasil, a ESPN transmitirá mais de 20 jogos em sua programação ao vivo, enquanto todas as demais partidas estarão disponíveis no Disney+ Premium, garantindo cobertura completa do torneio europeu. A competição reunirá as 18 melhores equipes da Europa, incluindo gigantes como Lyon, Barcelona, Chelsea e Arsenal, e terá início nesta semana, com a fase de grupos que se estenderá até dezembro.

A chegada da Champions League Feminina fortalece a cobertura da modalidade feminina do esporte. O católogo da emissora já conta com os direitos de transmissão da FA Women’s Super League (WSL), uma das ligas mais competitivas do mundo, e da National Women’s Soccer League (NWSL), principal torneio dos Estados Unidos e palco da brasileira Marta.

continua após a publicidade

Além disso, os canais também exibem grandes ligas e torneios masculinos, como LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A e Copa do Rei, consolidando sua posição como a casa do futebol internacional. A ESPN segue investindo em conteúdo voltado ao futebol feminino e seguirá com os programas semanais como o Mina de Passe, primeiro programa da TV brasileira dedicado exclusivamente ao debate sobre a modalidade, sempre às sextas-feiras.

➡️ Reforço do PSG pode estrear neste sábado (27) no campeonato francês

Nova atração da ESPN

Entre os principais destaques da competição estão Alexia Putellas (Barcelona), vencedora de duas Bolas de Ouro e dois prêmios FIFA The Best; Sam Kerr (Chelsea), maior artilheira da história da Austrália; e Vivianne Miedema (Manchester City), eleita Jogadora do Ano pela PFA e pela FWA, além de bicampeã da Chuteira de Ouro da WSL e integrante do FIFA FIFPro Team of the Year. Essas estrelas estarão também na disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, ampliando ainda mais a conexão do público brasileiro com os grandes nomes do futebol mundial.

continua após a publicidade

As etapas eliminatórias acontecerão no segundo semestre de 2026, com a grande final marcada para maio, em Oslo, Noruega, e os jogos serão disputados entre terça e quinta-feira.

O Lyon é o clube mais vitorioso da competição, com 8 títulos, incluindo cinco conquistas consecutivas entre 2015 e 2020. Apesar disso, a Alemanha é o país com mais títulos no total, somando nove troféus, com destaque para Frankfurt e Wolfsburg. O Barcelona, apesar de derrotado na última final para o Arsenal, também se sobressai, com cinco finais consecutivas e dois títulos recentes.

Desde a temporada 2009-10, quando o torneio deixou de se chamar Taça UEFA Feminina para se tornar a Champions League, a competição introduziu uma fase de grupos com 16 equipes e evoluiu continuamente, aproximando-se do formato masculino.