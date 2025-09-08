menu hamburguer
De olho na concorrência, ESPN amplia presença no meio digital; saiba mais

Emissora estreou plataforma com programas de debate no Youtube

ESPN (Foto: Divulgação ESPN)
imagem cameraESPN (Foto: Divulgação ESPN)
De olho na concorrência do mercado, a ESPN anunciou que, a partir desta segunda-feira (8), todos os seus programas de debate sobre futebol terão transmissões simultâneas na TV e na página oficial da emissora no Youtube.

Entre os programas esportivos estão o F Show, que já vinha sendo transmitido no formato, além de Mundo F, Equipe F, Linha de Passe, Mina de Passe e Resenha da Rodada. O novo formato oferece mais opções e interações com o público, além de fortalecer as novas plataformas da emissora.

A ESPN espera superar os mais de 7 milhões de inscritos, em sua página oficial no Youtube, que a tornou uma das principais referências esportivas no formato. Desde sua criação, o canal figura entre os maiores engajamentos do segmento no Brasil.

O movimento vai de acordo com a expansão de outras emissoras no ambiente digital. A ESPN anunciou ainda a chegada dos jornalistas André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, contratados para fortalecer a cobertura de futebol dentro das duas plataformas.

Os novos comentaristas chegam na ESPN em um momento especial. A emissora é detentora dos direitos de transmissão de torneios como CONMEBOL Libertadores, Sudamericana, Premier League, LaLiga, Serie A italiana, Série B do Brasileirão e Copa do Nordeste, entre outros.

ESPN acerta com reforços para novo formato digital

Além dos jornalistas, a ESPN também anunciou a chegada do ex-jogador da Seleção Brasileira, Luisão, que irá participar de programas esportivos no canal e na nova plataforma. Os profissionais chegam para integrar o time da emissora em projetos focados no universo digital, abordando as principais competições do cenário nacional e internacional do futebol.

Luisão é o novo comentarista da ESPN (Foto: Reprodução)


