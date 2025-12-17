Escalação do Vasco agita a web antes da final contra o Corinthians: 'Arriscado'

Restando menos de uma hora para a bola rolar na Neo Química Arena, o Vasco divulgou sua escalação para o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, contra o Corinthians. De olho nessa decisão, o técnico Fernando Diniz repetiu a mesma equipe que garantiu a classificação contra o Fluminense, no último domingo (14), e agitou os torcedores nas redes sociais.

Com praticamente todos os jogadores à disposição, o treinador optou por manter a mesma equipe que enfrentou o Fluminense, nos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil. Com isso, o Vasco vai à campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gomez, Nuno Moreira e Rayan.

Após a divulgação dos 11 iniciais, os torcedores do Vasco se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Buscando uma vantagem no primeiro jogo das finais, Vasco e Corinthians começam a definir seu futuro nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. A grande decisão acontece no domingo (21), às 18h, no Maracanã.

Foram disponibilizados cerca de 1,2 mil ingressos para a torcida do Vasco contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A quantidade equivale a 5% da capacidade total do estádio, conforme o acordo firmado entre as diretorias. Todos os bilhetes foram adquiridos antecipadamente. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e a partida de volta será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

