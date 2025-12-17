Lesão de jogador antes de Corinthians x Vasco repercute: 'Será por ele'
Equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Durante o aquecimento da partida, minutos antes do apito inicial, o volante Matheus Carvalho deixou o campo chorando após sentir dores.
O jogador não estava entre os titulares escalados pelo técnico Fernando Diniz para o confronto. Contudo, poderia ser uma opção do treinador durante a partida.
Matheus Carvalho teve um entorse no joelho esquerdo enquanto aquecia no gramado da Neo Química Arena. A informação viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Vasco se mostraram preocupados com jogador, que está fora do primeiro confronto da final da Copa do Brasil. Veja a repercussão abaixo:
