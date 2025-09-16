Saiba quem é o único atleta no elenco da nova temporada de A Fazenda

Luiz Otávio Mesquita, multiatleta, influenciador digital e filho do apresentador Otávio Mesquita, integra o grupo de participantes confinados na 17ª edição do reality show "A Fazenda". O programa teve início na segunda-feira (15) com 26 competidores disputando o prêmio de R$ 2 milhões. Mesquita construiu carreira própria no mundo esportivo e acumula mais de 350 mil seguidores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Quem é Luiz Otávio Mesquita?

Em sua trajetória esportiva, Luiz Otávio alcançou marcos importantes. Em 2014, tornou-se o primeiro brasileiro a competir no Mundial da Federação Mundial de Street Workout e Calistenia. Sua carreira inclui também o bicampeonato do Fight Music Show (FMS), conquistado em 2024, além de uma vitória contra o cantor Nego do Borel em uma luta bastante aguardada pelo público.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No ano passado, o atleta revelou ter sido diagnosticado com síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Apesar desses desafios pessoais, Mesquita manteve sua carreira esportiva ativa até ingressar no reality show.

continua após a publicidade

A Fazenda

O confinamento acontece na sede do programa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes permanecerão isolados durante toda a competição. O vencedor da edição anterior foi o ator Sacha Bali.

O reality show da Record já teve outros nomes do esporte em edições passadas, como: Viola, Dinei, Paulo Nunes, Amaral, Aloísio Chulapa, Túlio Maravilha, Marcia Fu, Radamés Furlan, Fernando Scherer e Robson Caetano.

continua após a publicidade