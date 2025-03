Escola de samba ligada a torcedores do Flamengo é rebaixada no Carnaval do Rio

Escola de samba ligada a torcedores do Flamengo, a Raça Rubro-Negra foi rebaixada no Carnaval do Rio. A agremiação somou 265,1 pontos e foi a terceira pior a desfilar na última sexta-feira (7), à frente apenas de Bangay e Arame de Ricardo. No sábado, caíram Império Ricardense, Gato de Bonsucesso e Acadêmicos de Jacarepaguá.

Para o Carnaval de 2025, a Raça Rubro-Negra trouxe o enredo "Negro Sim, de Sangue Rubro, sou Raça! Na Luta por Anastácias sem Mordaça!", assinado pelos carnavalescos Vagner de Lima e Amarildo de Mello. Com a queda na Série Bronze, que desfila na Intendente Magalhães, a agremiação agora desfila pelo Grupo de Avaliação.

Outra escola ligada a torcedores do Flamengo, a Imperadores Rubro-Negros ficou na 5ª posição de sexta-feira (28), com 266,6 pontos. Agremiação ligada ao Vasco, a Força Jovem, antiga União Cruzmaltina, também permanece na Série Bronze após ficar na 8ª posição de sábado, com 265,3 pontos. Subiram para a Série Prata União do Parque Curicica, Lins Imperial, Acadêmicos do Dendê e Siri de Ramos.