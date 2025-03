Raça Rubro-Negra contará na avenida a história de Anastácia

A escola de samba Raça Rubro-Negra, ligada à torcida do Flamengo, desfila na Intendente Magalhães nesta sexta-feira (6). Em busca do título da Série Bronze, a agremiação leva para a avenida o enredo "Negro Sim, de Sangue Rubro, sou Raça! Na Luta por Anastácias sem Mordaça!", assinado pelos carnavalescos Vagner de Lima e Amarildo de Mello. O Lance! conversou com Paula Avarenga, rainha da escola.

Segundo Paulinha, como é carinhosamente chamada por membros da escola, a Raça, do carnavalesco Amarildo Melo, tinha o desejo de homenagear Anastácia desde o início de sua história.

- Desde a fundação a ideia era ter uma homenagem para Anastácia, ela foi protetora espiritual da Dona Marinete, mãe do nosso presidente (mulher negra, mãe solo guerreira, que o criou sozinha com muito sangue, suor e fé). Fé na escrava Anastácia que nunca a desamparou. Além de ter uma história ímpar e inspiradora. Mas somente em 2025, no nosso quarto desfile, conseguimos colocar em prática de uma forma ainda mais especial, retratando a Raça da mulher negra dos cativeiros até os dias atuais - iniciou Paula.

Paulinha durante desfile pela Raça Rubro-Negra em 2023 (Foto: Arquivo pessoal)

- A melhor possível! Iremos para avenida com enredo, samba e chão fortes! E nossa diretoria prometeu um Carnaval à altura - completou.

O enredo da Raça Rubro-Negra busca, além de enaltecer o papel da mulher na sociedade, combater o racismo.

- Nunca é demais colocar esse assunto em pauta, pois infelizmente ainda existe e muito. Quanto mais trouxemos para mídia e para a discussão, mais pessoas conseguimos mudar o pensamento e principalmente a conduta. É preciso acima de tudo ser anti-racista - detalhou a representante da Raça.

Ligação entre samba, carnaval e futebol

Assim como outras escolas ligadas ao Flamengo, o amor ao clube poliesportivo é a razão da existência da Raça Rubro-Negra. No entanto, segundo a rainha da escola, a agremiação está 100% focada no carnaval, mesmo que o coração esteja dividido com o time.

- Esse ano, pela primeira vez, o presidente da escola está somente na escola. Houve eleição na torcida Raça Rubro-Negra e outra diretoria assumiu. Hoje, temos dedicação total ao Carnaval. Mas o Flamengo é nossa raiz, é o motivo de estarmos aqui, de eu ser a Rainha da escola justamente por ser esse elo entre os dois grêmios. Esse ano nosso desfile será véspera de clássico, para todo mundo já ficar no ritmo direto (risos) - afirmou.

Confira o samba-enredo da Raça Rubro-Negra 🔴⚫🥁

O sangue é rubro a pele é negra

Resistência luta e fé

Na força ancestral, negra mulher

Com nome de santa heroína fiel

Olhar que encanta azul feito o céu

De tanta beleza causou ira na corte

E cobiça de senhores

Nunca se rendeu foi amordaçada

Por sua gente consagrada

Ora eyé eyé oxum

Tantas dores pra vencer

Tantas chagas pra curar

Ore eyé eyé oxum

A divindade jamais vai se curvar

Orum… onde foi morar a flor mais bela

Que hoje nosso povo celebra

No axé dos orixás

Irmanados pela luz de um rosário

Vemos em seu ideário tantas lutas atuais

Milhares de Anastácias pelas ruas

A dor na alma continua por esse meu país

Seremos rebeldia por um amanhã feliz

Não tem mordaça pra calar a voz da Raça!

É nós por elas, é Anastácia

O nosso canto é liberdade

Atitude e coragem

Composição: Daniel Katar, Márcio André, Marquinhos do Banjo e Willian Tadeu

Desfile da Raça Rubro-Negra (Foto: Divulgação)

Quem foi Anastácia

A Escrava Anastácia se tornou um símbolo de luta contra a opressão e escravidão. Sua história é marcada por sofrimentos e abusos. Apesar de não ser venerada oficialmente pela Igreja Católica, Anastácia se tornou alvo de adoração como uma "santa" ou figura simbólica da resistência das mulheres negras.

Em resumo, a figura de Anastácia pode ser mais representativa de uma construção cultural e simbólica do que uma pessoa histórica específica.

