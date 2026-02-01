Torcidas de Corinthians e Flamengo chegam ao Estádio Mané Garrincha. Acompanhe
Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa Rei neste domingo
A movimentação das torcidas no entorno do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a grande final da Supercopa Rei já é muito intensa. A partida entre Flamengo e Corinthians começará às 16h, mas desde as 13h que é grande o fluxo de pessoas chegando ao local. A entrada dos torcedores acontece de forma tranquila.
Assista à chegada dos torcedores no Mané Garrincha
Os torcedores do Corinthains são, no momento, maioria do lado de fora do estádio, chegando ao local com muita animação, entoando seus cantos. Estima-se que cerca de 180 ônibus com torcedores do Timão chegaram à capital do país, para a decisão.
Apesar da maior animação, a torcida do alvinegro paulista não esgotou os ingressos do seu setor. Ao contrário dos rubro-negros, que esgotaram toda carga destinada ao clube. A torcida do Flamengo, porém, é formada em sua maioria por pessoas que moram em Brasília.
Outro ponto é que grande parte entrou no estádio mais cedo, atendendo a um pedido para que ocupassem seus lugares com antecedência, pois há a previsão da realização de um mosaico.
Busca pela taça
O Corinthians garantiu vaga na Supercopa Rei ao conquistar a Copa do Brasil na última temporada. Já o Flamengo chega à decisão como atual campeão do Campeonato Brasileiro.
O confronto reedita a final de 1991, quando o Corinthians venceu a equipe carioca por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Neto, e ficou com o título. Desde a retomada da competição no calendário nacional, em 2020, esta será a primeira vez que o clube alvinegro disputa a Supercopa.
Confira imagens das torcidas em Brasília
Fiel no teto dos ônibus em Brasília (Foto José Manoel Idalgo/Corinthians)
