A movimentação das torcidas no entorno do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a grande final da Supercopa Rei já é muito intensa. A partida entre Flamengo e Corinthians começará às 16h, mas desde as 13h que é grande o fluxo de pessoas chegando ao local. A entrada dos torcedores acontece de forma tranquila.

Os torcedores do Corinthains são, no momento, maioria do lado de fora do estádio, chegando ao local com muita animação, entoando seus cantos. Estima-se que cerca de 180 ônibus com torcedores do Timão chegaram à capital do país, para a decisão.

Apesar da maior animação, a torcida do alvinegro paulista não esgotou os ingressos do seu setor. Ao contrário dos rubro-negros, que esgotaram toda carga destinada ao clube. A torcida do Flamengo, porém, é formada em sua maioria por pessoas que moram em Brasília.

Outro ponto é que grande parte entrou no estádio mais cedo, atendendo a um pedido para que ocupassem seus lugares com antecedência, pois há a previsão da realização de um mosaico.

Busca pela taça

O Corinthians garantiu vaga na Supercopa Rei ao conquistar a Copa do Brasil na última temporada. Já o Flamengo chega à decisão como atual campeão do Campeonato Brasileiro.

O confronto reedita a final de 1991, quando o Corinthians venceu a equipe carioca por 1 a 0, no Morumbi, com gol de Neto, e ficou com o título. Desde a retomada da competição no calendário nacional, em 2020, esta será a primeira vez que o clube alvinegro disputa a Supercopa.

Confira imagens das torcidas em Brasília

Familia rubro-negra posa em frente ao Mané Garrincha (Foto Lucas Bayer/Lance!)

Torcida do Corinthians chegando ao estádio (foto José Manoel Idalgo/Corinthians)

Fiel no teto dos ônibus em Brasília (Foto José Manoel Idalgo/Corinthians)