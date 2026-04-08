Leonardo Jardim surpreende com escalação do Flamengo contra o Cusco

O Flamengo divulgou a escalação para a estreia na Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (8), diante do Cusco FC, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, a 3.350 metros acima do nível do mar. Com desfalques, técnico Leonardo Jardim precisou fazer mudanças na equipe e optou por rodar o elenco.

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Erick Pulgar e Jorginho, que geralmente formam a dupla volantes titular, estão fora do confronto por conta de lesões. Saúl Ñíguez, por sua vez, segue se recuperando da cirurgia no calcanhar esquerdo e ainda não está à disposição. Desta forma, Nico de la Cruz foi escolhido para iniciar a partida, com Evertton Araújo sendo mantido na contenção. Mais a frente, Lucas Paquetá ganha a vaga de Arrascaeta.

Na defesa, Emerson Royal e Danilo são novidades junto a Léo Pereira e Ayrton Lucas; Alex Sandro segue fora por lesão. No ataque, Carrascal, Bruno Henrique e Gonzalo Plata formam o trio.

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Escalação do Flamengo

Com as mudanças, a escalação do Flamengo para enfrentar o Cusco tem: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De la Cruz e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Cusco FC pela Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

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Mais informações de Cusco FC x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CUSCO FC X FLAMENGO

1ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER);

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), da Getv (YouTube) e do Paramount+ (streaming);

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)

🖥️ VAR: Fernando López (PAR)

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