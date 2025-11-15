Edmilson manda recado a Ancelotti e jogadores da Seleção: 'Sem privilégios'

A Seleção Brasileira entra em campo, neste sábado (15), para enfrentar o Senegal, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra, pela Data Fifa de novembro. Para a ocasião, o Lance! falou com o pentacampeão Edmilson, que realizou um pedido especial para Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Edmilson avalia Ancelotti na Seleção e dá dica a jogador: 'Não precisa inventar'

Sem citar nomes, o ex-zagueiro afirmou que alguns privilégios, de certos jogadores, precisam acabar. Ele destacou, que o técnico italiano é a pessoa adequada para evitar o crescimento de pensamentos individualistas na equipe.

— Acredito no hexa. Falam muito que o Brasil não tem um time, mas em 2002 também foi assim. Faltava um ano para a Copa e daquela convocação só quatro foram para o Mundial. Acredito que com a chegada do Ancelotti, que já tem uma certa experiência, aconteça um corte de alguns privilégios — iniciou antes de completar.

continua após a publicidade

— De jogadores que acham que podem fazer tudo dentro da Seleção, mas não pode. Quando ganha, ganha todo mundo, não um só. O Brasil ganha. Isso é muito maior do que um egoísmo de 50 dias, de um cara que queira vim aparecer mais que qualquer outro jogador. Espero que os jogadores tenham essa consciência e tragam o hexa para a gente — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Seleção Brasileira

A atual Data Fifa de novembro será movimentada para o Brasil. O primeiro compromisso acontece já neste sábado (15). Na data, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

Posteriormente, na terça-feira (18), é a vez da equipe de Carlo Ancelotti encarar a Tunísia. Determinado confronto, está marcado para acontecer no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).