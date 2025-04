Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (26), às 21H, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Assim que saiu a escalação do Botafogo, a torcida do Glorioso começou a se manifestar nas redes sociais criticando as escolhas do técnico Renato Paiva.

Pressionado, o técnico português resolveu inovar na escalação da equipe. O time vai jogar em um 442, com o uruguaio Mastriani e Igor jesus no comando do ataque. Cuiabano também ganhou a vaga de Alex Telles e vai ser titular na lateral esquerda. Confira abaixo a escalação do Botafogo e as reações dos torcedores nas redes sociais.

Confira a escalação do Botafogo e a reação dos torcedores nas redes sociais

Veja a escalação do Fluminense para o Clássico

Como vem Botafogo e Fluminense para o jogo

Sem vencer há três jogos no Brasileirão e vindo de derrota na Liberadores, o Botafogo entra em campo pressionado. Um novo tropeço pode fazer o time encerrar a rodada na zona de rebaixamento e minar de vez o trabalho do técnico Renato Paiva, já bastante contestado.

O Fluminense, por sua vez, tenta manter o bom momento. O time está invicto sob o comando de Renato Gaúcho, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Lelê em ação contra Cuiabano no clássico entre Fluminense e Botafogo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Apesar de ser um clássico historicamente disputado, o Botafogo vem de uma sequência de oitos jogos sem perder para o Fluminense. São sete vitórias seguidas do Glorioso.