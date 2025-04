Botafogo x Fluminense: relembre provocações entre clubes

O confronto entre Botafogo e Fluminense já gerou muita agitação dentro e fora de campo, com provocações memoráveis. Desde vídeos imitando videogames até publicações em inglês, o Clássico Vovô é marcado por muita zoação entre os perfis oficiais dos clubes. Relembre com o Lance! momentos que marcaram a rivalidade entre o Alvinegro e o Tricolor.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Publicações em inglês: "verb to bi"

Na última vitória do Fluminense no clássico, em junho de 2022, o perfil do tricolor provocou o Botafogo com publicações em inglês na rede social "X", antigo twitter. No início daquele ano, o Alvinegro se tornou SAF e foi vendido para o americano Jhon Textor.

Jogo de videogame relembra Série C do Fluminense

Em janeiro de 2023, o Botafogo venceu o rival e publicou uma das zoações mais famosa do clube, que acumula mais de 14 milhões de visualizações. O time de General fez um vídeo com o jogo do Super Mário Bross e provocou o rival pela disputa da Série C, em 1999.

continua após a publicidade

Botafogo acumula vitórias

O time das Laranjeiras não vence o Glorioso desde junho de 2022 e, em janeiro de 2025, o Botafogo relembrou a falta de êxito do rival no duelo. O Alvinegro publicou uma capa adaptada do filme "Seven - Os sete pecados capitais", após vencer sete jogos seguidos.

Não consegue responder? Botafogo zoa falta de provocações

Com vitórias acumuladas no clássico, o Botafogo relembrou a zoação unilateral. Também na rede social "X", o Alvinegro publicou o vídeo de uma pasta com arquivos expirados, com o nome "Responder memes".

continua após a publicidade

Fluminense relembra Recopa após derrota do Botafogo

Em fevereiro de 2025, o Botafogo perdeu a final da Recopa para o Racing, no Nilton Santos. Logo depois do fim da partida, o Fluminense não perdeu a chance e deu aquela cutucada no rival, relembrando o título da Recopa de 2024, no qual o Tricolor foi campeão.

Botafogo x Fluminense, pelo Brasileirão

O Clássico Vovô acontece neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. Bruno Arleu de Araújo apita o duelo. O Alvinegro chega para a partida após uma amarga derrota contra o Estudiantes-ARG por 1 a 0, dentro de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Por outro lado, o Fluminense vem de um empate com o Unión Española-CHI por 1 a 1, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

➡️Botafogo x Fluminense: IA palpita resultado e descarta vitória alvinegra