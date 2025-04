Com Mastriani no ataque, o técnico Renato Paiva acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o clássico com o Fluminense, válido pela 6ª rodada do Brasileirão e que acontece a partir das 21h (de Brasília) deste sábado (26), no Nilton Santos. O alvinegro precisa dos três pontos para estancar uma crise que começa a se instalar no clube.

➡️Confira classificação do Campeonato Brasileiro

O treinador surpreendeu e confirmou a escalação do Botafogo com Mastriani na vaga de Artur. Na zaga, Jair está de volta. O defensor, que sentiu o tornozelo na última rodada e nem sequer viajou à Argentina para o duelo com o Estudiantes, pela Libertadores, foi reavaliado e está apto para o jogo. Ele vai compor a defesa ao lado de Alexander Barboza. Nas laterais, Vitinho vai para a direita e Cuiabano na esquerda.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, e vindo de derrota na Libertadores, o Botafogo quer usar o clássico para devolver a confiança ao time e à torcida, que nos últimos jogos tem deixado claro sua insatisfação com o trabalho do técnico Renato Paiva.

Confira a escalação do Botafogo para o duelo com o Fluminense

O Botafogo vai para o clássico deste sábado tem John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins, Igor Jesus e Mastriani

Fluminense também escalado

O Fluminense, por sua vez, vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e PH Ganso; Arias, Germán Cano e Canobbio. O time está invicto desde que o técnico Renato Gaúcho assumiu a equipe, na segunda rodada. Desde então, foram três vitórias e um empate no Brasileirão.

O jogo deste sábado será apitado por Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.