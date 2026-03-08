menu hamburguer
Escalação de Leo Jardim em Fluminense x Flamengo divide opiniões: 'Nem sei'

Treinador português estreia no comando do Rubro-Negro neste domingo (8)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
17:13
Leonardo Jardim fará sua primeira partida no comando do Flamengo neste domingo (8) (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
O Flamengo enfrenta o Fluminense, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim fará a estreia sobre o comando da equipe rubro-negra. A primeira escalação do português no clube dividiu opiniões de torcedores.

➡️ Zubeldía x Jardim: Fluminense e Flamengo chegam à final em momentos opostos

Para a decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo irá a campo da seguinte forma: Rossi; no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; na defesa, Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; no meio de campo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro; no ataque.

Diante dos jogadores selecionados para iniciar o clássico contra o Fluminense, algumas escolhas de Leo Jardim chamaram a atenção dos torcedores. Nas redes sociais, parte da torcida do Flamengo não gostou da ausência do meia Lucas Paquetá e do zagueiro Vitão entre os titulares.

Além disso, teve torcedor que ficou em cima do muro referente a primeira escalação do técnico português. Teve também, quem aprovou as escolhas do novo comandante e chamou atenção para um suposta ausência de teimosia. Veja as reações abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Repercussão da escalação do Flamengo

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)
