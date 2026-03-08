Escalação de Leo Jardim em Fluminense x Flamengo divide opiniões: 'Nem sei'

O Flamengo enfrenta o Fluminense, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim fará a estreia sobre o comando da equipe rubro-negra. A primeira escalação do português no clube dividiu opiniões de torcedores.

Para a decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo irá a campo da seguinte forma: Rossi; no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; na defesa, Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; no meio de campo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro; no ataque.

Diante dos jogadores selecionados para iniciar o clássico contra o Fluminense, algumas escolhas de Leo Jardim chamaram a atenção dos torcedores. Nas redes sociais, parte da torcida do Flamengo não gostou da ausência do meia Lucas Paquetá e do zagueiro Vitão entre os titulares.

Além disso, teve torcedor que ficou em cima do muro referente a primeira escalação do técnico português. Teve também, quem aprovou as escolhas do novo comandante e chamou atenção para um suposta ausência de teimosia. Veja as reações abaixo:

Repercussão da escalação do Flamengo

