Escalação de Leo Jardim em Fluminense x Flamengo divide opiniões: 'Nem sei'
Treinador português estreia no comando do Rubro-Negro neste domingo (8)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo enfrenta o Fluminense, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim fará a estreia sobre o comando da equipe rubro-negra. A primeira escalação do português no clube dividiu opiniões de torcedores.
Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para a final do Carioca contra o Fluminense
Flamengo
Zubeldía define escalação do Fluminense para final do Carioca contra o Flamengo
Fluminense
Final repetida? Flamengo e Fluminense escrevem mais um capítulo na decisão do Carioca
Campeonato Carioca
➡️ Zubeldía x Jardim: Fluminense e Flamengo chegam à final em momentos opostos
Para a decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo irá a campo da seguinte forma: Rossi; no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; na defesa, Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; no meio de campo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro; no ataque.
Diante dos jogadores selecionados para iniciar o clássico contra o Fluminense, algumas escolhas de Leo Jardim chamaram a atenção dos torcedores. Nas redes sociais, parte da torcida do Flamengo não gostou da ausência do meia Lucas Paquetá e do zagueiro Vitão entre os titulares.
Além disso, teve torcedor que ficou em cima do muro referente a primeira escalação do técnico português. Teve também, quem aprovou as escolhas do novo comandante e chamou atenção para um suposta ausência de teimosia. Veja as reações abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Repercussão da escalação do Flamengo
🤑 Aposte em Fluminense x Flamengo pela final do Carioca! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias