Colunistas do Lance! cravam resultado de Novorizontino x Palmeiras

Novorizontino e Palmeiras vão se enfrentar, neste domingo (8), no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Apesar de ter muito torcedor alviverde sentindo cheiro de título, o Tigre do Vale fez grande campanha jogando em casa e acredita na vitória. Colunistas do Lance! apontaram seus palpites para a decisão.

No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, com belo gol de Flaco López na Arena Barueri. O duelo decisivo será disputado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, que estará abarrotado de torcedores. Para sair com a taça, o Verdão joga por um empate, enquanto o Tigre precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

Para entrar no clima da grande decisão, o Lance! consultou seus colunistas, que cravaram um placar para Novorizontino x Palmeiras. Confira abaixo os palpites de Eduardo Tironi e Lúcio de Castro:

Jogo entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, pela final do Paulistão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Confira o palpite dos colunistas

Eduardo Tironi - Palmeiras vence por 1 a 0

Lúcio de Castro - Palmeiras vence por 2 a 0

Força mental é arma do Palmeiras contra o Novorizontino

A força mental que por muito tempo foi uma das principais aliadas neste ciclo de trabalho do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, no ano passado parecia ter sido "esquecida", já que a equipe oscilou bastante na temporada e não mostrava o mesmo poder nas finais dos campeonatos que disputou. Em 2026, no entanto, essa chave parece ter virado novamente a favor do Verdão. Se conseguir ao menos um empate com o Novorizontino, o Palmeiras levantará sua primeira taça na temporada.

O time nesta temporada se mostra mais cascudo e entrosado, ainda que apenas duas novas peças tenham chegado para completar o plantel - Marlon Freitas e Jhon Arias. A experiência de alguns, aliada a uma boa fase de outros, faz com que o time passe mais confiança para a torcida e até mesmo para o próprio elenco. E isso vem sendo comprovado em campo: final do Paulistão e liderança do Brasileiro.

Por ter vencido o jogo de ida da final contra o Novorizontino, por 1 a 0, o Palmeiras de Abel Ferreira joga por um empate em Novo Horizonte para ficar com o título do Estadual. Entrar concentrado em busca de esquecer as últimas três finais, que bateram na trave, vai ser crucial.

