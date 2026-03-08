AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo pela final do Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. O Lance! traz todos os detalhes da decisão com os setoristas Lucas Bayer, que cobre o Rubro-Negro, e Pedro Brandão, responsável pela cobertura do Tricolor.

continua após a publicidade

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Fluminense x Flamengo

17h29 - Flamengo em campo

17h22 - Fluminense no aquecimento

17h15 - Tudo pronto para o espetáculo começar

17h01 - Flamengo definido para a decisão do Carioca

17h - Fluminense escalado para a final

16h56 - Detalhes dos preparativos para a final

16h51 - Campeão do carnaval carioca de 2026, Viradouro faz show antes da partida

16h47 - Jogadores do Fluminense chegam no estádio Maracanã

16h25 - Elenco do Flamengo já está no Maracanã

15h53 - Gramado do Maracanã pronto para receber o clássico Fla-Flu

14h50 - Detalhes da preparação da torcida tricolor

13h21 - Relacionados do Fluminense

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo