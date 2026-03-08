AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo pela final do Campeonato Carioca
Equipes se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã
Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. O Lance! traz todos os detalhes da decisão com os setoristas Lucas Bayer, que cobre o Rubro-Negro, e Pedro Brandão, responsável pela cobertura do Tricolor.
Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Fluminense x Flamengo
17h29 - Flamengo em campo
17h22 - Fluminense no aquecimento
17h15 - Tudo pronto para o espetáculo começar
17h01 - Flamengo definido para a decisão do Carioca
17h - Fluminense escalado para a final
16h56 - Detalhes dos preparativos para a final
16h51 - Campeão do carnaval carioca de 2026, Viradouro faz show antes da partida
16h47 - Jogadores do Fluminense chegam no estádio Maracanã
16h25 - Elenco do Flamengo já está no Maracanã
15h53 - Gramado do Maracanã pronto para receber o clássico Fla-Flu
14h50 - Detalhes da preparação da torcida tricolor
13h21 - Relacionados do Fluminense
