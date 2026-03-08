menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

AO VIVO: acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo pela final do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
16:35
Atualizado há 2 minutos
Maracanã recebe a final entre Fluminense e Flamengo neste domingo (8) (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraMaracanã recebe a final entre Fluminense e Flamengo neste domingo (8) (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca. O Lance! traz todos os detalhes da decisão com os setoristas Lucas Bayer, que cobre o Rubro-Negro, e Pedro Brandão, responsável pela cobertura do Tricolor.

continua após a publicidade

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)
Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Fluminense x Flamengo

17h29 - Flamengo em campo

17h22 - Fluminense no aquecimento

17h15 - Tudo pronto para o espetáculo começar

17h01 - Flamengo definido para a decisão do Carioca

17h - Fluminense escalado para a final

16h56 - Detalhes dos preparativos para a final

16h51 - Campeão do carnaval carioca de 2026, Viradouro faz show antes da partida

16h47 - Jogadores do Fluminense chegam no estádio Maracanã

16h25 - Elenco do Flamengo já está no Maracanã

15h53 - Gramado do Maracanã pronto para receber o clássico Fla-Flu

14h50 - Detalhes da preparação da torcida tricolor

13h21 - Relacionados do Fluminense

