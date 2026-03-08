Colunistas do Lance! cravam placar de Flamengo x Fluminense pelo Carioca

Conteúdo Especial

A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense será disputada no domingo (8), e o Lance! consultou o palpite dos seus colunistas para a grande decisão. O duelo também marca a estreia de Leonardo Jardim no comando técnico do Rubro-Negro.

A temporada do Fluminense começou melhor que a do Flamengo, ou ao menos mais tranquila. Luís Zubeldia vive grande momento à frente do Tricolor, enquanto o Rubro-Negro demitiu Filipe Luís e trouxe Jardim para comandar um dos melhores elencos do país.

No campo, porém, clássico é clássico e final é final. Para aquecer os motores, os colunistas do Lance! apontaram quem deve ser o campeão entre Flamengo e Fluminense. Confira os palpites de Lúcio de Castro e Eduardo Tironi abaixo:

Maracanã recebe o clássico entre Fluminense e Flamengo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Confira os palpites

Eduardo Tironi - Flamengo vence por 1 a 0

Lúcio de Castro - Flamengo vence por 2 a 0

Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca

Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense eliminou o Bangu nas quartas de final, vencendo o jogo único por 3 a 1. Na semi, em dois jogos, despachou o Vasco com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1.

Já o Flamengo, que correu risco de não se classificar para o mata-mata, venceu o Botafogo por 2 a 1 nas quartas de final. Na semi, goleou o Madureira num agregado de 11 a 0 e avançou à decisão.

O juiz da decisão entre Flamengo e Fluminense será Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga. O quarto árbitro e substituto eventual de Arleu é João Ennio Sobral.

