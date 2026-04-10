Eric Faria faz previsão sobre o Palmeiras após empate na Liberta: 'Bem provável'

O Palmeiras começou a caminhada na Libertadores da América com um empate diante do Junior Barranquilla na noite desta quarta-feira (8). Após a partida, o comentarista Eric Faria fez uma previsão sobre o grupo do Alviverde.

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No programa "Seleção Sportv", Eric apontou que o Palmeiras deve avançar com tranquilidade, mesmo sem a vitória no primeiro jogo.

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- Eu acho que o Palmeiras não vai perder mais ponto. Eu vi Cerro Porteño x Sporting Cristal e foi de doer o olho. Os dois times são bem fracos. Em condições normais, o Palmeiras ganha os quatro jogos. É bem provável que o Palmeiras faça 16 pontos, como de hábito - apontou o comentarista.

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Time do Verdão antes de enfrentar o Junior Barranquilla (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Como foi o jogo do Palmeiras

Os primeiros minutos da estreia do Palmeiras na Libertadores foram marcados por um pênalti cometido por Mauricio. Na cobrança, Téo Gutiérrez bateu com precisão, superou Carlos Miguel e abriu o placar em Cartagena.

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O gramado, por sua vez, dificultava a troca de passes, especialmente para a equipe de Abel Ferreira, que buscava o empate. Com chances limitadas para ambos os lados e pouca criatividade alviverde, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

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Na segunda etapa, Abel promoveu duas mudanças na equipe, incluindo uma fundamental: a entrada de Ramón Sosa. Foi dos pés do paraguaio que saiu o primeiro gol do Palmeiras na competição continental em 2026.

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Nos minutos finais, ambos os times tiveram oportunidades para ir às redes, com destaque para o Palmeiras, mas o placar permaneceu inalterado. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com um gol em cada tempo.