Eric Faria critica decisão de Filipe Luís: ‘Não é porque ganhou’

Para o comentarista Eric Faria, Filipe Luís errou em não ter colocado o centroavante Pedro, em campo contra o Corinthians. Durante o programa "Fechamento Sportv", o jornalista elogiou o camisa 9 e reforçou sua importância no elenco rubro-negro, criticando sua ausência em campo em Corinthians x Flamengo.

continua após a publicidade

- Isso é uma crítica que eu faço ao Filipe Luís. Não é porque ganhou que a gente não pode falar. A não ser que o Pedro não tivesse nenhuma condição física, em decorrência dos desgastes da Argentina e da última semana, não existe não ter um jogador com a capacidade de finalização que o Pedro tem. A bola passou várias vezes na área do Flamengo e não tinha ninguém para finalizar - iniciou, antes de completar:

- Acho que o Pedro tem que ser melhor aproveitado. Eu teria colocado ele no intervalo. Acho que não pode existir um jogo do Flamengo que o Pedro não entre em campo. O Bruno Henrique não tava bem no primeiro tempo, não tava conseguindo gerar jogo. O Pedro tem uma técnica que gera jogo - concluiu sobre a escolha de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Filipe Luís e Pedro se abraçando na Arena MRV (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

➡️ Torcedores criticam árbitro de Corinthians x Flamengo: 'Na missão'

🟨Jogadores do Flamengo que receberam cartão amarelo: Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Jorginho, Saúl.

🟨Jogadores do Corinthians que receberam cartão amarelo: Yuri Alberto, Matheus Bidu, Gustavo Henrique.

Felipe Luís é "obrigado" a fazer mudanças por problemas físicos

✍️Texto de Maurício Luz

O Flamengo informou, durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, que Léo Pereira e Matías Viña precisaram ser substituídos por Filipe Luís em decorrência de problemas físicos. Eles deram lugar a Danilo e Alex Sandro.

O zagueiro deixou o campo após sofrer um trauma no pé direito ainda no primeiro tempo. Já o lateral foi retirado do jogo por indisposição estomacal. Filipe Luís substituiu ambos no intervalo.

continua após a publicidade

Além disso, Jorginho, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa com uma imobilização na mão. Segundo o clube, o motivo é um trauma sofrido no confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores, na última quinta-feira (25).