Torcedores criticam árbitro de Corinthians x Flamengo: ‘Na missão’
Oito cartões amarelos foram distribuídos ao longo do jogo
O Flamengo deixou a Neo Química Arena com mais três pontos na tabela, porém com cinco jogadores "amarelado". A torcida rubro-negra perdeu a paciência com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, em especial pelo acúmulo de cartões amarelos na reta final do jogo.
🟨Jogadores do Flamengo que receberam cartão amarelo: Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Jorginho, Saúl.
🟨Jogadores do Corinthians que receberam cartão amarelo: Yuri Alberto, Matheus Bidu, Gustavo Henrique.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Flamengo informa problemas físicos
✍️Texto de Maurício Luz
O Flamengo informou, durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, que Léo Pereira e Matías Viña precisaram ser substituídos por problemas físicos. Eles deram lugar a Danilo e Alex Sandro.
O zagueiro deixou o campo após sofrer um trauma no pé direito ainda no primeiro tempo. Já o lateral foi retirado do jogo por indisposição estomacal. Ambos foram substituídos no intervalo.
Além disso, Jorginho, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa com uma imobilização na mão. Segundo o clube, o motivo é um trauma sofrido no confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores, na última quinta-feira (25).
Próximos compromissos:
O Corinthians viaja para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde na quarta-feira (1), encara o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30 (de Brasília)
