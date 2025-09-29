Torcedores criticam árbitro de Corinthians x Flamengo: ‘Na missão’

O Flamengo deixou a Neo Química Arena com mais três pontos na tabela, porém com cinco jogadores "amarelado". A torcida rubro-negra perdeu a paciência com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, em especial pelo acúmulo de cartões amarelos na reta final do jogo.

🟨Jogadores do Flamengo que receberam cartão amarelo: Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Jorginho, Saúl.

🟨Jogadores do Corinthians que receberam cartão amarelo: Yuri Alberto, Matheus Bidu, Gustavo Henrique.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Flamengo informa problemas físicos

✍️Texto de Maurício Luz

O Flamengo informou, durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, que Léo Pereira e Matías Viña precisaram ser substituídos por problemas físicos. Eles deram lugar a Danilo e Alex Sandro.

O zagueiro deixou o campo após sofrer um trauma no pé direito ainda no primeiro tempo. Já o lateral foi retirado do jogo por indisposição estomacal. Ambos foram substituídos no intervalo.

Além disso, Jorginho, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa com uma imobilização na mão. Segundo o clube, o motivo é um trauma sofrido no confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores, na última quinta-feira (25).

Próximos compromissos:

O Corinthians viaja para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde na quarta-feira (1), encara o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30 (de Brasília)