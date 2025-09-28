Após Breno Bidon ser derrubado dentro da área, o Corinthians recebeu um pênalti a seu favor e colocou nos pés de Yuri Alberto a chance de abrir o placar do jogo. O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca, e o goleiro Rossi defendeu facilmente, ainda debochando do jogador após o lance. In loco na Neo Química Arena, Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, se disse incrédulo com a cobrança e foi sincero sobre a escolha;

- Nós não estamos acreditando porque quem sabe fazer isso é Djalminha, é "pé de anjo". Não dá para arriscar fazer isso com um goleiro que é pegador de pênalti. Solta o pé! Não dá para fazer isso - disse, no 1º tempo.

No momento do gol marcado por Yuri no segundo tempo, Marcelinho e Yuri Alberto celebraram juntos o gol que abriu o placar para o Corinthians. O ex-jogador se declarou para o atacante e demonstrou seu carinho e admiração, ao vivo na CazéTV;

- Eu vibrei junto com ele porque lembro as dificuldades que ele passou lá no início, sendo feito de chacota, de meme. Ele me falou que ia superar e superou - completou, no 2º tempo, após o gol.

Yuri Alberto x Rossi em Corinthians x Flamengo (Foto: Reprodução/CazéTV)

Histórico de Rossi como pegador de pênalti

Aos longo de sua carreira, o goleiro Rossi, do Flamengo, já esteve contra uma penalidade 84 vezes. Com um aproveitamento de 32,5%, tendo defendido 26 dos 83 pênaltis possíveis.

Após ser decisivo na classificação do Flamengo na Libertadores, Rossi comentou sua valência como defensor de pênaltis e comentou sua alcunha de "especialista".

- Não gosto de dizer que sou especialista, mas tenho ajudado muito os times pelos quais joguei nas cobranças de pênaltis. Disse aos meus companheiros para cobrarem com confiança, que eu ia defender um pênalti. E tive a chance de defender dois e decidir a série. Estou feliz com a classificação, que é o que viemos buscar, e estou feliz em pensar no que vem a seguir - disse ao jornal argentino.