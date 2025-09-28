Torcedores do Flamengo criticam dupla titular: ‘Mole’ e ‘Fracote’
Placar parcial é de 1 a 1 na Neo Química
- Matéria
- Mais Notícias
Para muitos torcedores do Flamengo, o gol do Corinthians se deu por uma falha da dupla de defensores Léo Ortiz e Rossi. Na arrancada de Yuri Alberto, o zagueiro rubro-negro não conseguiu acompanhar, deixando atacante no mano-a-mano com o goleiro, que não conseguiu defender o chute. Confira a opinião da torcida flamenguista;
Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca manda recado para Yuri Alberto
Fora de Campo
Veja: Yuri Alberto bate pênalti ‘inacreditável’ contra Flamengo na casa do Corinthians
Fora de Campo
Escalação do Flamengo é criticada por torcedores: ‘Não entende’
Fora de Campo
➡️ Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca manda recado para Yuri Alberto
Como está o duelo entre Corinthians e Flamengo?
Yuri Alberto desperdiça pênalti
Após Breno Bidon ser derrubado dentro da área, o Corinthians recebeu um pênalti a seu favor e colocou nos pés de Yuri Alberto a chance de abrir o placar do jogo. O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca, e o goleiro Rossi defendeu facilmente, ainda debochando do jogador após o lance.
Rossi defende cavadinha
Aos longo de sua carreira, o goleiro Rossi, do Flamengo, já esteve contra uma penalidade 84 vezes. Com um aproveitamento de 32,5%, tendo defendido 26 dos 83 pênaltis possíveis.
📱 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Corinthians abre o placar com 1 minuto do 2º tempo
Yuri Alberto escapa em velocidade pela esquerda, invade a área, finaliza cruzado com a perna esquerda, manda bola rasteira e balança a rede!
Após o gol, o atacante recebeu um cartão amarelo por subir na escada durante a comemoração com a torcida do Corinthians.
Flamengo empata aos 9
O Flamengo aparece pela esquerda no campo de ataquem Lino toca no meio com Carrascal, o camisa 15 encontra Arrascaeta e o camisa 10 finaliza com a canhota para o fundo da rede!
- Matéria
- Mais Notícias