imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Flamengo criticam dupla titular: ‘Mole’ e ‘Fracote’

Placar parcial é de 1 a 1 na Neo Química

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
22:13
Yuri Alberto abre o placar para Corinthians contra Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
imagem cameraYuri Alberto abre o placar para Corinthians contra Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Para muitos torcedores do Flamengo, o gol do Corinthians se deu por uma falha da dupla de defensores Léo Ortiz e Rossi. Na arrancada de Yuri Alberto, o zagueiro rubro-negro não conseguiu acompanhar, deixando atacante no mano-a-mano com o goleiro, que não conseguiu defender o chute. Confira a opinião da torcida flamenguista;

➡️ Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca manda recado para Yuri Alberto

Como está o duelo entre Corinthians e Flamengo?

Yuri Alberto desperdiça pênalti

Após Breno Bidon ser derrubado dentro da área, o Corinthians recebeu um pênalti a seu favor e colocou nos pés de Yuri Alberto a chance de abrir o placar do jogo. O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca, e o goleiro Rossi defendeu facilmente, ainda debochando do jogador após o lance.

Rossi defende cavadinha

Aos longo de sua carreira, o goleiro Rossi, do Flamengo, já esteve contra uma penalidade 84 vezes. Com um aproveitamento de 32,5%, tendo defendido 26 dos 83 pênaltis possíveis.

Corinthians abre o placar com 1 minuto do 2º tempo

Yuri Alberto escapa em velocidade pela esquerda, invade a área, finaliza cruzado com a perna esquerda, manda bola rasteira e balança a rede!

Após o gol, o atacante recebeu um cartão amarelo por subir na escada durante a comemoração com a torcida do Corinthians.

Flamengo empata aos 9

O Flamengo aparece pela esquerda no campo de ataquem Lino toca no meio com Carrascal, o camisa 15 encontra Arrascaeta e o camisa 10 finaliza com a canhota para o fundo da rede!

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
Yuri Alberto marcou para o Corinthians e Arrascaeta marcou para o Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

