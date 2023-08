Na partida entre Palmeiras e Vasco no domingo (28), teve um lance muito polêmico que repercutiu nas mídias. O lance em questão foi o gol anulado de Paulinho, em que abriria o placar para o Cruzmaltino na derrota para o Verdão. Com isso, o jornalista Eric Faria, era a favor da anulação do gol, até saber que houve uma nova jogada, fazendo com que o gol fosse legal.