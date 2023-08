O US Open de tênis começa nesta segunda-feira (28). O torneio realizado em Nova York é o último Grand Slam da modalidade neste ano e reúne as principais estrelas do esporte mundial, como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Bia Haddad. O Ex-jogador e comentarista dos canais ESPN que participará das transmissões do torneio, Fernando Meligeni falou sobre a estreia de seu sobrinho, Felipe Meligeni, em Grand Slams.