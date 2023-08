- A ação do Murilo foi para salvar o gol, que não caracteriza uma nova jogada. Mas eu chamo atenção para a jogada do Richard Rios, porque ele tem a posse da bola, ele tem o controle do movimento, não da para considerar como desvio. Ele tem a posse de bola e a partir desse momento, com a posse da bola e afastou a bola da área, da origem a uma nova jogada - explicou PC Oliveira.