O ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho, foi contra a decisão do VAR, no gol anulado de Paulinho no jogo entre Palmeiras e Vasco, neste domingo (27), no Allianz Parque. Segundo o também ex-comentarista, ele gostaria de ver a explicação da CBF e que não estaria convencido de que o arbitro de vídeo está certo.