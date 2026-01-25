Fernando Diniz compara jogador do Vasco com Rayan: 'Um pouco parecido'

Utilizando um time misto, o Vasco venceu o Boavista por 3 a 0 e chegou a segunda coloação do Grupo A do Carioca. Após a partida, o técnico Fernando Diniz elogiou o desempenho do time, destacou a importância de não sofrer gols e comparou Andrés Gómez, autor de um golaço na partida, ao Rayan, que está de saída para o Bournemouth, da Inglaterra, e deve ser anunciado nesta semana.

— É um jogador um pouco parecido com o Rayan, que está reconhecendo o papel que tem. Teve uma carreira subutilizada, mas hoje consegue fazer coisas que não fazia quando chegou aqui. Tem muito talento, muita explosão. Além de ser decisivo, ganhou confiança para atuar em outros setores do campo, não apenas pelas pontas — afirmou o treinador.

Diniz classificou o resultado como importante, especialmente pelo aspecto defensivo, mas reconheceu que ainda há pontos a corrigir.

— O fato de não tomar gol conta bastante. O time foi bem na criação, mas ofereceu algumas chances que não pode oferecer. Felizmente, o adversário não conseguiu aproveitar — avaliou.

Andrés Gómez comemora seu gol contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Uma das novidades da partida foi Johan Rojas, recém-chegado nesta janela de transferências. O treinador explicou como enxerga o colombiano dentro do elenco e não descartou sua utilização em diferentes funções.

— Pode ser uma das possibilidades ele jogar como meia, mas também atua pelo lado, principalmente o esquerdo. Uma das possibilidades é exatamente do jeito que ele jogou hoje — disse.

O goleiro Léo Jardim foi cortado da lista de relacionados poucas horas antes da partida por conta de uma indisposição. Diniz tranquilizou a torcida ao detalhar o quadro do jogador.

— Teve uma virose de ontem para hoje. Estava se sentindo muito mal, optamos por colocar o Fuzato e o Léo voltou para o Rio de Janeiro. Acho que em um ou dois dias deve estar ok — explicou.

Fernando Diniz antes da partida entre Vasco e Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Questionado sobre a possibilidade de Brenner e Hinestroza serem relacionados para a estreia do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira (29), contra o Mirassol, o treinador adotou cautela.

— É uma possibilidade, mas ainda não sei ao certo. O Brenner teve exames médicos ok, o Hinestroza fez os exames hoje. Ainda existem detalhes burocráticos para ajustar. Vamos avaliar se será possível — comentou.

Por fim, Fernando Diniz apontou a consistência como o principal desafio do Vasco no Brasileirão e relembrou o bom desempenho da equipe na reta final da Copa do Brasil.

— A gente oscilou bastante no ano passado. Espero que o Vasco seja mais parecido com o time que finalizou a Copa do Brasil, independentemente dos resultados. Um time mais sólido, que ofereça poucas chances ao adversário e consiga ser criativo — concluiu.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Mirassol, no Maião, pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2026.

