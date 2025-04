Entenda por que a Globo não exibirá jogo do Corinthians na Copa do Brasil

A Globo não exibirá jogos da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (29). Gigantes como Corinthians e Grêmio entram em campo no tradicional horário das 21h30, mas as partidas dos dois clubes não serão exibidas em TV aberta. O Lance! te explica o motivo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Globo é detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil em TV aberta. Contudo, em 2023, a emissora firmou um novo contrato para exibir jogos do torneio apenas a partir das oitavas de final da competição. No horário das partidas, estará em exibição a novela "Vale Tudo".

As partidas da fases anteriores às oitavas de final ficaram divididas entre os canais fechados da Globo, "SporTV" e "Premiere", e o streaming da Amazon, o "Prime Video". Globo e a Amazon são parceiras na negociação dos direitos de transmissão da competição até 2026.

continua após a publicidade

O Corinthians pega o Novorizontino fora de casa, às 21h30, mesmo horário em que o Grêmio visita o CSA. A partida do Alvinegro terá exibição no Sportv e no Premiere, enquanto o jogo do Tricolor será exibido no Prime Video. O horário também terá o duelo entre Paysandu e Bahia.

Novorizontino x Corinthians

3ª FASE (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer)Airton; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Marlon, Matheus Frizzo e Patrick Brey; Waguininho e Pablo Dyego

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Breno Bidon; Romero e Yuri Alberto