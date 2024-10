Com gols em dois minutos, Corinthians vai às semis da Libertadores feminina

Jogadoras do Corinthians comemoram vitória sobre o Olimpia (foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 19:23 • Assunção (Paraguai) • Atualizada em 12/10/2024 - 20:46

O Corinthians venceu o Olimpia por 2 a 0 graças a dois gols marcados em dois minutos do comemço do segundo tempo, na noite deste sábado, no estádio Carfem, em Ypané (Paraguai), e garantiu vaga nas semifinais da Copa Libertadores feminina. Gabi Zanotti e Milene marcaram aos 4 e 6 minutos e construíram a classificação corintiana. Agora, as "Brabas" esperam o vencedor de Santos x Boca Juniors para saber quem enfrenta na briga por uma vaga na decisão. As duas equipes se enfrentam no mesmo estádio, às 20h (de Brasília) deste sábado.

As outras partidas das quartas de final acontecem neste domingo, quando Independiente Santa Fe e Alianza Lima se enfrentam às 17h (de Brasília) e Deportivo Cali e Independiente Dragonas duelam às 20h.

O Corinthians tomou conta da partida, mas não conseguiu abrir o placar na etapa inicial. As jogadoras do time brasileiro reclamaram bastante das jogadas mais duras da equipe paraguaia, e um princípio de confusão aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando jogadoras e comissões técnicas das duas equipes quase se agrediram. O fisioterapeuta do Corinthians acabou expulso.

No segundo tempo, o Corinthians achou os gols. Logo aos quatro minutos, Gabi Zanotti aproveitou cruzamento de Mariza e cabeceou para abrir o placar. Logo em seguida, aos seis minutos, Mariza voltou a cruzar, desta vez no segundo pau para Milene bater cruzado. Ao fim do jogo, as jogadoras das duas equipes voltaram a se estranhar em campo, mas as comissões técnicas acalmaram os ânimos.

O Corinthians busca o quinto título continental nesta edição, pois foi campeão em 2017, 2019, 2021 e 2023.