Jornalistas reprovam pênalti marcado em Corinthians x RB Bragantino: ‘Absurdo’

O primeiro tempo de Corinthians x Red Bull Bragantino foi marcado por uma polêmica de arbitragem, na Neo Química Arena, neste domingo (13). Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti em um lance do zagueiro Cacá dentro da área. Alguns jornalistas discordaram da decisão da arbitragem.

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, e Bruno Arleu de Araújo não marcou a penalidade em campo. Após ser chamado por Rafael Traci ao monitor do VAR, o árbitro voltou atrás e deu o pênalti. Sasha marcou para abrir o placar, e Cacá empatou o jogo no segundo tempo.

Veja as reações dos jornalistas: