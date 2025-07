PC Oliveira dá veredito sobre lance polêmico em Corinthians x Bragantino

Corinthians x RB Bragantino é o duelo que agita a noite deste domingo (13). A partida começou às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Até aqui, melhor para os visitantes, que vencem por 0x1 com um gol gerado por um pênalti bem polêmico.

O gol do Bragantino foi marcado por Eduardo Sasha, de pênalti, deslocando Hugo Souza, goleiro do Corinthians, com o famoso ditado bola para um lado, goleiro para o outro. A penalidade foi marcada aos 30 minutos do primeiro tempo.

No lance, Vinicinho, do Bragantino, invade a área do Corinthians e é tocado pelo zagueiro Cacá. O árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou o jogo seguir, mas o VAR comandado por Rafael Traci chamou para a revisão.

O especialista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, deu seu veredito sobre a penalidade no intervalo da partida. Segundo o narrador Odinei Ribeiro, ele cravou que a arbitragem errou em marcar o pênalti. O jogo deveria ter seguido.

Dorival tem desfalque de última hora e escala Memphis e Romero no ataque para Corinthians x Bragantino

O técnico Dorival Júnior teve um desfalque de última hora para Corinthians x Bragantino. O volante Maycon, com um desconforto muscular na coxa direita, será substituído por Raniele. No ataque, sem Yuri Alberto, ainda em transição após fratura na coluna, o treinador optou por uma dupla formada por Memphis Depay e Angel Romero.

Rodrigo Garro será o articulador do time e principal responsável pelas jogadas de ataque do Timão. Por suspensão, Dorival também não poderá contar com o zagueiro André Ramalho e com o volante Breno Bidon. Assim, o Corinthians foi a campo com: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Bidu; Raniele, Martinez, Carillo e Garro; Romero e Memphis. Atualmente na 10ª colocação, com 16 pontos, o Timão sonha com a vaga na próxima edição da Libertadores.