Entenda a polêmica entre Guilherme Arana, Roger Flores e Lúcio

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 11:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a classificação do Atlético-MG para a final da Copa do Brasil, Guilherme Arana publicou uma mensagem nas redes sociais contra o comentarista Roger Flores, da Globo. A provocação faz referência a um lance do ex-jogador com o zagueiro Lúcio, pela Seleção Brasileira.

- Roger Flores, continue falando merda que eu vou chamar o Lúcio para te dar outro cacete. #Final - escreveu Arana no Instagram, em meio a emojis de risadas.

Guilherme Arana no seus stories dando uma cutucada no comentarista Roger Flores. pic.twitter.com/njzyhmtT6s — Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) October 20, 2024

A situação relembrada por Guilherme Arana aconteceu na Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, pela Seleção Brasileira. Na ocasião, o zagueiro deu uma cabeçada no meia após uma discussão entre os dois.

Brasil estava no grupo D das Olimpíadas com Japão, África doi Sul e Eslováquia. Com duas vitórias e uma derrota, a Seleção se classificou em primeiro para a próxima fase. Nas quartas de final, a seleção canarinho perdeu para Camarões por 2 a 1. A seleção do continente africano terminou a competição como campeã.

A briga entre Roger e Lúcio aconteceu no jogo da eliminação do Brasil, no campo de ataque. Após a partida, o zagueiro disse que estava cobrando o companheiro de equipe, mas o meio-campista respondeu a atitude em entrevista. Na fala, ele entendeu a atitude, mas não concordou.

Assim, Arana postou uma mensagem de provocação nas redes referenciando o lance de 2000. A reação do lateral-esquerdo aconteceu por conta de falas do comentarista sobre o Atlético-MG.