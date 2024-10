Rizek leva filhos pela primeira vez ao estádio para jogo de gigante da Série A

André Rizek leva filhos gêmeos ao Maracanã(Foto: Reprodução/ Instagram @andrerizek)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista e apresentador André Rizek levou os seus filhos gêmeos, João e Pedro, pela primeira vez ao Maracanã. Os filhos são frutos do casamento com a companheira de profissão Andréia Sadi e nunca haviam ido à um estádio de futebol.

A partida em questão era entre o Botafogo e Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, que terminou empatada. O jornalista compartilhou em suas redes sociais as fotos dos dois filhos na arquibancada do Maracanã e brincou com a escolha do time carioca pelos garotos ao lamentar o resultado do jogo.

- Ontem foi dia de batismo na família. A primeira vez no estádio a gente nunca esquece - mesmo com frustração no fim para o time pelo qual, parece, foi escolhido para torcer - escreveu André, via Instagram.