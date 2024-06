Carlos Alcaraz conquista título inédito de Roland Garros (Foto: Jean-Charles Caslot / FFT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro

No último domingo (09), Carlos Alcaraz venceu Zverev em um jogo de cinco sets e se sagrou campeão inédito do Roland Garros. A vitória na partida que durou mais de quatro horas, levou o Espanhol de 21 anos ao top três do ranking mundial, ultrapassando Novak Djokovic. No final do jogo, Alcaraz correu até a arquibancada para abraçar seus familiares.

Vídeo de Alcaraz comemorando o título com a família viraliza na web (Foto: Corinne Dubreuil / FFT)

O vídeo foi publicado pelo perfil oficial da competição no X. A emoção de Alcaraz e da família ao comemorar o título juntos comoveu a web. Veja;

➡️ Veja: Djokovic desiste de Roland Garros por lesão e perderá o Nº 1

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte