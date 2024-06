E não acabou por aí. Em um outro registro, Jimmy Butler aparece na cozinha com uma frigideira onde aprende a fazer farofa, um alimento que é típico dos brasileiros.

https://twitter.com/brasilcoast2/status/1800311395457827030

O atleta possuí grande contato com a cultura brasileira. Butler, inclusive, é um grande amigo de Neymar e já apareceu em diversas vezes ao lado do atacante do Al-Hilal. O ala do Heat também já vestiu a camisa de várias equipes daqui.

Além disso, o jogador compartilhou vários stories com funks nacionais e participou de várias lives com os influenciadores. Em uma delas, ele dá voltas de carro com os brasileiros por San Diego, na Califórnia.