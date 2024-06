Neymar e Negrete curtiram festa juntos no cruzeiro do Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 09:52 • Rio de Janeiro

Negrete, como se autointitula na internet, é um influenciador digital que produz conteúdos de esporte e humor. O influencer que já conta com mais de quatro milhões de seguidores, está sempre rodeado de grandes estrelas do futebol como Neymar, Diego Ribas, David Luiz, Piqué e Richarlison. Nesta segunda-feira (10), Negrete comemorou seu aniversário de 30 em uma festa ao lado de grandes estrelas do esporte e da música.

Negrete é embaixador da Adidas. A marca de materiais esportivos do Flamengo, time do influenciador, fez um mural de camisas na festa (Foto: Reprodução/Instagram)

A festa foi um evento privado no Rio de Janeiro mas alguns convidados especiais apareceram nas redes sociais curtindo a festa do influenciador. Grandes nomes do futebol como Adriano Imperador e Bebeto roubaram a cena. No palco, L7nnon, Belo, MC Maneirinho e Suel foram as estrelas responsáveis pela música na festa de Negrete.

L7nnon cantou na festa de Negerete (Foto: Reprodução/Instagram)

