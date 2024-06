Djokovic desiste de Roland Garros por lesão e perderá o Nº 1

Djokovic sofre em jogo em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/06/2024 - 12:35 • Paris (FRA)

Após passar por exame de ressonância magnética nesta terça-feira (4), no joelho direito, Novak Djokovic anunciou sua desistência do torneio e não vai competir nas quartas de finais marcada para esta quarta-feira (5), contra o norueguês Casper Ruud.

O sérvio já vinha com dores no local que pioraram após escorregar em quadra no segundo set contra o argentino Francisco Cerundolo. Ele pediu atendimento, jogou com dor e mesmo assim venceu o rival no quinto set.

Ruud vai direto para a semifinal da competição e espera por Alexander Zverev, quarto colocado, ou o australiano Alex De Minaur.

Djokovic defendia o título do ano passado e perderá o número 1 do mundo para Jannik Sinner, que se torna o primeiro italiano a liderar a ATP na história.

(Foto: Bertrand GUAY / AFP)