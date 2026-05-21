Em derrota do Palmeiras, Abel recebe recado de Facincani: 'Pai de bagres'

Na noite desta quarta-feira (20), o Cerro Porteño derrotou o Palmeiras de Abel Ferreira por 1 a 0, no Allianz Parque. O atacante Pablo Vegetti, ex-Vasco, marcou o único gol da partida. Após derrota, Felippe Facincani publicou via redes sociais um recado direto para o comandante Alviverde, cobrando melhor atuação e presença de promessas da base.

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Abel Ferreira recebe recado direto de após desempenho negativo do Palmeiras (Foto: Reprodução/ESPN)

Mensagem direta para Abel após mal jogo do Palmeiras

Em uma postagem nas redes sociais, Facincani apontou uma situação crítica do Palmeiras de Abel Ferreira, revelando chance de eliminação, e de uma suposta crise se estabelecer caso se concretize:

- Se for eliminado, e há riscos, com esse futebol, de tropeçar no Junior Barranquilla. Uma aberração o que nós vimos hoje. Possibilidade de novo do ano do Palmeiras derreter de forma melancólica, pode acabar em agosto, se é que vai chegar em agosto - disparou Felippe.

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Posteriormente, o apresentador chegou a questionar a presença de promessas da base, de maneira comparativa à outros nomes que já tiveram passagem pelo Verdão, como Estêvão:

- Qual dificuldade de subir gente que pode tentar ajudar? Eduardo Conceição, tem a mesma idade do Estêvão, qual o critério? Por que o Heitor, que já tem 18 anos, não enxergar uma novidade? O Grupo City está de olho nele. O que ele tem de menos que o Luighi, você não dá uma chance em meritocracia, é um pai de bagres do Palmeiras, isso que você virou! - criticou Facincani.

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Como foi o jogo da derrota Alviverde

Texto de Vitor Palhares

O Palmeiras teve dificuldades para criar no Allianz Parque e fez um primeiro tempo pouco inspirado diante do Cerro Porteño. A equipe mandante controlou a posse, mas abusou dos erros de passe e pouco assustou a meta adversária. Já os paraguaios, recuados, apostaram nas ligações diretas e quase não chegaram ao ataque.

Logo aos dois minutos da etapa final, o Cerro abriu o placar em contra-ataque finalizado por Pablo Vegetti após cruzamento de Fabricio Domínguez. O comandante lançou o Palmeiras ao ataque com cinco substituições, mas a pressão não resultou em gol. Com a derrota, o Verdão permaneceu com oito pontos, viu o rival assumir a liderança do Grupo F e precisará vencer o Junior Barranquilla para avançar às oitavas.