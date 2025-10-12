Durante o duelo entre New York Jets e Denver Broncos, válida por uma das partidas internacionais da NFL, a MadHouse TV, canal de YouTube que transmitia o jogo, teve seu sinal derrubado momentaneamente. A partida foi disputada em Londres, na Inglaterra. O fato aconteceu durante os dois primeiros quartos, quando interrupções começaram a acontecer e chamou a atenção dos internautas, que reclamaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Após o fim do segundo quarto, no intervalo do jogo, a MadHouse também teve dificuldades de retomar o sinal para o começo do terceiro quarto. O narrador Tácio Schaeppi, que comandava a transmissão, agradeceu pela participação do público no chat ao vivo do YouTube, que reforçaram a frequência das interrupções.

A direção do canal entrou ao vivo e explicou o motivo dos problemas técnicos. Segundo a MadHouse, não houve "strike" por parte do YouTube ou NFL, mas um "desentendimento" do YouTube Brasil, que era quem estava derrubando o sinal. O "strike" é uma penalização aplicada pela plataformade vídeos para os canais que infrigem alguma regra da empresa, que pode estar relacionada ao conteúdo ou direitos de exibição, por exemplo. A empresa reforçou que os direitos de transmissão estavam acertados e que a liga está de acordo com a transmissão do duelo.

continua após a publicidade

- Para quem está falando que tomamos um strike ou não temos contrato, está tudo certo. A nossa parte como a Madhouse e com a NFL está tudo combinado, tudo certo. O que rolou foi que o YouTube Brasil estava derrubando a nossa live. Uma vez que isso foi resolvido, a live seguiu tudo bonitinho, está tudo certo. Não teremos esse problema na semana que vem, tá? Deixar isso muito claro. Foram feitos "N" testes aqui, vocês podem ver o cenário, está tudo bonitinho aqui. O que rolou foi imprevisto, a gente, assim como vocês, também ficou super chateado. A gente entende a frustração de vocês. Então muito obrigado a quem seguiu e quem entendeu - destacou a direção do canal.

Após a retomada do sinal, ainda houve uma pequena falha do sinal, mas que foi estabelecida e seguiu sem problemas até o fim do jogo entre Jets e Broncos, que terminou com vitória do time de Denver por 13 a 11. Esse é o primeiro jogo da NFL transmitido pela MadHouse TV, que na última semana anunciou os direitos exclusivos para exibir duas partidas internacionais da liga de futebol americano. O primeiro neste domingo (12) e o segundo no próximo, dia 19 de outubro.

continua após a publicidade

No fim, a transmissão agradeceu pela participação do público na interação com o chat e reforçou que o canal tem trabalhado para solucionar as falhas e explicou em seguida que o objetivo é fazer uma exibição com "linguagem universal" e introdutória para quem não conhece tanto a modalidade.

- Continuem mandando aí comentários as críticas positivas. No final, a gente tá fazendo isso aqui para vocês. Então é um esporte novo, muita gente está entrando aqui de paraquedas. Por isso que a gente "pega na mão", explica alguns termos, tenta ir para uma linguagem um pouco mais universal, não tão específica, não tão técnica. Mas é importante vocês falaram "a gente gosta de tal jeito" porque vamos adaptando. É nossa primeira transmissão, então obrigado pela paciência, obrigado a quem segue com a gente. Valeu, bom jogo pra vocês - completou a direção antes da transmissão ser retomada.

Denver Broncos venceu o New York Jets no jogo disputado em Londres. (Foto: Reprodução/X/@Broncos)

Acordo para partidas internacionais

O jogo entre New York Jets e Denver Broncos integra a lista dos duelos da NFL que acontecem fora dos Estados Unidos, como o São Paulo Game, disputado entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na estreia da temporada das equipes.

A primeira partida aconteceu no Tottenham Hotspur Stadium, time que disputa a Premier League. No dia 19 de outubro, Londres sediará mais uma partida da NFL, dessa vez no estádio de Wembley. O jogo entre Jacksonville Jaguars e Los Angeles Rams será transmitido pela MadHouse TV também às 10h30.

O canal adquiriu os direitos com exclusividade e segue uma tendência vista no mercado de transmissões esportivas no Brasil neste ano, que expandiu e ganhou novos players com os direitos da NFL, aumentando o cardápio de exibição, que já atuava na TV aberta e fechada e agora também tem canais de streaming e internet como meios de transmissão.