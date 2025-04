Namorada de Rodrygo abre o jogo sobre relacionamento: ‘Passei por poucas e boas’

Bruna Rotta, namorada do atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, falou sobre o relacionamento com o jogador em resposta a perguntas de seguidores no Instagram. A influencer relatou como é a rotina ao lado de um atleta de futebol e como precisou se adaptar à nova realidade.

Ao ser questionada sobre "como é ser namorada de jogador" e sobre a necessidade de manter uma rotina reservada, Bruna explicou que levou um tempo para se acostumar a não compartilhar todos os aspectos da vida pessoal nas redes sociais.

- Então, demorei para me acostumar a não expor tudo 24h por dia. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sempre mostrei a minha vida completa e das pessoas ao meu entorno - escreveu.

Bruna também destacou que precisou entender melhor a repercussão que suas publicações poderiam gerar. Ela afirmou que passou por situações difíceis relacionadas à má interpretação de conteúdos por parte do público.

- Principalmente a maldade e falta de interpretação das pessoas, passei por poucas e boas. Sempre deixo muito claro que o perfil é meu, então os meus conteúdos são sobre a minha vida - finalizou.

Atualmente, a influencer afirmou que adota uma postura mais cuidadosa, compartilhando apenas conteúdos pontuais.

O relacionamento entre Bruna Rotta e Rodrygo é tratado de forma discreta nas redes sociais. A influencer mantém seus conteúdos voltados principalmente à própria rotina, preservando a intimidade do casal. A resposta de Bruna ilustrou o impacto que a fama de Rodrygo tem sobre a dinâmica do casal e reforçou a escolha de preservar parte da vida pessoal para lidar melhor com a exposição pública.