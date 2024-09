NFL no Brasil: show do intervalo terá presença de Anitta e possível aparição de astro internacional

Anitta será a principal atração do show do intervalo (Foto: Reprodução/X@anitta)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 21:54 • São Paulo (SP)

A cantora Anitta será responsável por comandar o show do intervalo do primeiro jogo da NFL (National Football League) no Brasil. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira (6), na Neo Química Arena, em São Paulo.

+ NFL no Brasil: onde assistir ao vivo e horário de Eagles x Packers

A tendência é que a apresentação da brasileira ocorra entre 22h e 22h30 (de Brasília). Ela trará seus principais sucessos, como "envolver" e "downton", músicas conhecidas pelo público norte-americano.

- Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento - afirmou Anitta.

Anitta comanda o show do intervalo do primeiro jogo da NFL no Brasil (Foto: Juan Mabromata / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de não estar confirmado oficialmente, existe a possibilidade da aparição do canadense The Weekend, que faria parceria com a brasileira durante o show.

✅ FICHA TÉCNICA

PHILADELPHIA EAGLES x GREEN BAY PACKERS

NFL 2024/25 - SEMANA 1

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 21h15 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: RedeTV!, ESPN, CazéTV (Youtube), Disney+ e NFL Game Pass.