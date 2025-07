Torcida do Flamengo elege pior em campo na derrota contra o Santos

Neymar decidiu a vitória do Santos diante do Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16). O Rubro-Negro saiu derrotado da Vila Belmiro, e a torcida elegeu o pior jogador em campo depois da partida.

continua após a publicidade

Favorito em campo, o time carioca contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo. Entretanto, parou no Menino da Vila que, com muita categoria, tirou dois marcadores da jogada e estufou a rede do gol de Rossi.

➡️Jornalista critica dupla do Flamengo contra o Santos: ‘Lacunas do elenco’

Após a partida, o "GE" fez uma enquete com as notas de todos os jogadores do Flamengo que atuaram contra o Santos na Vila Belmiro. Os torcedores elegeram o pior em campo e quem menos prejudicou o desempenho Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Com nota 1,3, Juninho levou o destaque negativo segundo os torcedores. Ele entrou no final do segundo tempo. O segundo pior foi o ídolo Giorgian de Arrascaeta, com nota 2,3. Já o melhor foi Rossi, com nota 5,7.

Reprodução/Flamengo

Como foi o jogo do Flamengo contra o Santos

O primeiro tempo na Vila Belmiro contou com um Flamengo dominante em campo. A equipe carioca contou com 74% de posse de bola nos primeiros 46 minutos de jogo. Enquanto isso, o Santos buscou jogar no contra-ataque, com Neymar como o jogador mais próximo ao campo de ataque.

continua após a publicidade

A melhor chance rubro-negra foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Danilo, de cabeça, obrigou Brazão fazer uma grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deu trabalho ao goleiro Rossi aos 29'. Em passe interceptado por Deivid Washington, o atacante fez tabelinha com Neymar e chutou cruzado, mas parou o argentino.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo voltou para a segunda etapa com o pé no acelerador. Logo nos primeiros minutos, uma rápida troca de passes entre Plata, Jorginho e Arrascaeta, o uruguaio, de calcanhar, o camisa 50 chutou de cavadinha, mas a bola desviou no goleiro santista e saiu do caminho do gol.

No decorrer do segundo tempo, o Santos começou a sair mais para o jogo, buscando o erro do adversário e saindo na velocidade. Aos 32 minutos, Neymar aproveitou bobeada do goleiro Rossi, pegou e rebote e acertou um forte chute, mas o rubro-negro conseguiu se redimir. O gol do camisa 10 saiu aos 39'. O Menino da Vila recebeu passe de Guilherme, tirou Varela e Léo Pereira da jogada e chutou para o fundo da rede. Esse foi o primeiro gol de Neymar neste Brasileirão.